Zwarte doos; kan het niet anders?

Repeterend onderwerp: de zwarte dozen bij een vliegtuigcrash. Die van Yeti Airlines is deze keer gelukkig gevonden [BD 19 januari; Zwarte doos in Nepal is terecht]. Maar bij de MH370 doofde het signaal uit. Voor de zwarte dozen van EgyptAir-vlucht 804 was een geldverslindende zoektocht nodig. In de Bijlmerramp is alleen de Flight Data Recorder geborgen en uitgelezen; het is raadselachtig waarom de Cockpit Voice Recorder nooit gevonden is. Bij dergelijke steeds terugkerende berichten vraag ik mij af: waarom worden de gegevens – versleuteld uiteraard – niet real time doorgestuurd naar computers op het land? Benno Baksteen, bent u daar nog?

Ludo Grégoire

Leiden

‘Nog wel uit Vlaanderen’

Met verbazing las ik de kop: TU/e krijgt vrouw als rector [BD 17 januari]. Toen ik verder las, viel ik bijna van m’n stoel. ‘En ze komt ook nog uit Vlaanderen ‘. Het stond er echt! Vindt de journalist het onvoorstelbaar dat een Vlaamse vrouw rector magnificus wordt? Moet de kop niet gewoon zijn: ‘Silvia Lenearts benoemd tot rector magnificus TU/e’?

Ankie van Hezewijk

Rosmalen

Historisch bewustzijn

Met heel veel interesse heb ik het artikel van Hans Nijenhuis gelezen [BD 16 januari; ‘Historisch bewustzijn in België juist splijtzwam’]. Wallonië heeft eeuwenlang neergekeken op arm Vlaanderen door hun rijke mijnen. Ook was hun Franse taal ‘cultureler’, met een hevige taalstrijd als gevolg. Het liefst waren veel Vlamingen deel geworden van Nederland. Jaloezie op voortvarend Vlaanderen heeft nu de plaats ingenomen van de vroegere laatdunkendheid. Vlaanderen smult van de tv-serie Het verhaal van Vlaanderen. Bijval maar ook kritiek: niet enkel omdat er zoveel subsidie aan uitgegeven wordt, maar ook dat de tv-serie de historie geen recht doet. De makers blijken meer oog te hebben voor een boeiende presentatie dan voor de ware geschiedenis. ‘De Kelten zijn ten onrechte over het hoofd gezien’, staat in vele ingezonden brieven. Dat verbaast me wel. Want in België is door de Kelten zeer hard en lange tijd gevochten tegen de Romeinen. In veel Belgische steden staan standbeelden van die dappere Keltische krijgers. Ik heb indertijd bij de tv-serie Het verhaal van Nederland na de eerste uitzending ook al daarover kritiek geuit. De Kelten waren een beschaafd volk. Denk maar aan de vondst in Maashorst van die prachtig geklede en met rijke sieraden ‘koningin’. En dan zie je op de tv primitieve holbewoners! Hier in Brabant en ook in Vlaanderen en Frankrijk heeft de bevolking door Keltische nazaten nog een sterke Keltische inslag. Wanneer zal eindelijk de Kelten eer aangedaan worden die ze verdienen? Caesar, de Romeinse bevelvoerder hier en keizer van Rome, zei niet voor niets: ‘Als de Romeinen zo dapper waren als de Kelten, dan konden we de hele wereld veroveren..’

Anneke van de Ven

Veghel

Weener XL

De slogan op de website van Weener XL is: ‘We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’. Maar wat doen jullie? Vanuit wantrouwen en zonder respect omgaan met kwetsbare mensen [BD 7 januari; ‘Misstanden bij sociaal bedrijf’]. Ik kan het niet anders zeggen. Jullie zouden het wel anders kunnen doen!

Ria van den Berg

Den Bosch

De tranen van Jetten

Tranen van de energierekening, dat snap ik [BD 7 januari; Minister Jetten: ‘Ik heb ook vrienden in tranen over de energierekening’]. Daarom heb ik een tip voor minister Jetten: maak eens een rondje na 10 uur ’s avonds en dan kun je zien wat er nog bespaard kan worden. Je hoeft geen verlichting mee te nemen want dat brandt er nog genoeg, tot in de vroege uurtjes.

Frans Kuijpers

Diessen