Een ode aan het elastiekje

Lezersbrieven Mening | Zet hover­crafts in naar de Waddenei­lan­den

Ik zit met stijgende verbazing te lezen dat de veerdienst naar Ameland in toenemende mate diensten moet laten vervallen doordat de vaargeul dichtslibt [BD 6 februari]. Ik meende ook te hebben begrepen dat dit wordt veroorzaakt doordat het slib, wat door baggerbedrijven uit de vaargeul wordt gehaald, niet op grote afstand mag lossen maar dat in de buurt van de vaargeul moet doen. Is dit niet een schoolvoorbeeld van dweilen met de kraan open? Nu wordt aangegeven dat de jaarlijkse kosten circa 9 miljoen euro bedragen. Maar zouden de ambtenaren van Rijkswaterstaat niet op de hoogte zijn van de hovercraft? Die onderhield vele jaren de verbinding tussen Dover en Calais. Een hovercraft gaat over en niet door het water, met andere woorden: geen problemen meer met dichtslibben van vaargeulen. Met een hovercraft kunnen dus de baggerkosten worden bespaard. Daarbij is de hovercraft zeer snel waardoor hoogstwaarschijnlijk kan worden volstaan met slechts één hovercraft die alleen maar op- en neer hoeft te varen. Natuurlijk moet er nog een hovercraft klaarstaan mocht de ene uitvallen en/of in onderhoud gaan. Als ook de andere veerdiensten van hovercrafts gebruik gaan maken (naar Texel en Terschelling), kunnen ook daar de kosten van baggerwerkzaamheden worden bespaard.