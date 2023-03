Mening | De boerenstand hebben we in Nederland hard nodig

Wie het artikel over Caroline van der Plas zo vlak voor de provinciale verkiezingen leest, krijgt nou niet meteen de indruk dat men hier in Brabant op haar zit te wachten [BD 23 februari; ‘De gewiekste trucjes van Caroline van der Plas’]. Tijdens het lezen van het stuk krijg ik het idee dat het door een gevestigde partij is aangeleverd en klakkeloos gepubliceerd is. Het probleem met het stikstofdebat is dat niemand het weet. Hoogleraren op het gebied van stikstof lopen er hier in Nederland voldoende rond en zitten echt niet op één lijn. Het is maar wie jouw politiek goedgezind is die je aan het woord laat. Verder in het artikel onder de noemer ‘kalk’ durf ik gerust te stellen dat hier niks van klopt maar het is te ingewikkeld om dit in een paar zinnen uit te leggen. Caroline komt op voor het behoud van de boerenstand in Nederland en die hebben we hard nodig omdat voedsel steeds duurder gaat worden. Dat proces is nu al ingezet.

Maj Smit

Oss

Vaag geleuter

De inzending van Raf Daenen in het BD van 2 maart, ‘Moe van de struisvogelpolitiek’ is typisch een verhaal van een doorsnee politicus. Zij kijken allen op afstand mee en vertellen dan vrolijk hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is het beeld dat de huidige politieke leiders van de coalitie en ook van de linkse oppositie in Den Haag oproept als het over het stikstofdossier gaat. Het is allemaal vaag geleuter van mensen die ver van de praktijk afstaan. Ze praten allen over de agrariërs maar bijna nooit persoonlijk met die mensen. Deze mensen zijn het die de landerijen bewerken en zo het natuurbeheer voor hun rekening nemen. En het is met name de BBB van Caroline van der Plas die dat begrijpt. Met hun actieplan van 10 punten geven ze aan hoe snel uit deze stikstofcrisis te komen. Er moet snel een reparatiewet komen zonder onhaalbare stikstofwaarde (KDW’s). Breng de daadwerkelijke staat van de Nederlandse natuur in kaart en verminder het stikstofbudget van 25 miljard. Halveer het aantal Natura 2000-gebieden en hanteer grenswaarden naar Duits model. Zet industrie- en boerentafels op en maak van stikstofreductie een verdienmodel. Stikstof is niet de enige factor in de natuur. Dit is tenminste duidelijke taal. Nu aan de slag ermee!

Ben Kuilman

Boxtel

Geen zonnig plaatje

Bij de aanschaf van zonnepanelen wordt door de overheid en media een veel te zonnig financieel plaatje voorgeschoteld. Ook ik heb in juni 2022 zonnepanelen aangeschaft. Ik kreeg een voorstel van Vereniging Eigen Huis met een totaalprijs van 4192 euro inclusief btw. Hier ben ik op ingegaan en de uiteindelijke factuur van de leverancier - door het meerwerk van 4 Tigo-optimizers en aanpassingen in de meterkast - kwam op 5253 euro inclusief btw. Daar kwam nog bij dat ik 90,75 euro heb moeten betalen om de btw terug te krijgen en 80 euro omdat ik ondernemer was (KOR) en ik dus stroom ga leveren aan het net. Van de Belastingdienst kreeg ik totaal 847 euro terug. De netto totale investering kwam dus op 4576 euro. De jaarlijkse kosten bedragen aan 4 procent renteverlies 186 euro, het bedrag waar ook de Belastingdienst mee rekent op het spaargeld. Omdat de WOZ-waarde van de woning is gestegen door de zonnepanelen komen hierdoor ook nog extra verhogingen bij van de OZB en de Waterschappen. Ook is er geen rekening gehouden met storingen en onderhoud, zoals het laten schoonmaken van de panelen om de 5 jaar. De terugverdientijd is door deze jaarlijkse kosten veel langer dan wordt voorgeschoteld.

T. Broeders

Kaatsheuvel

Bralaap

Is het woord bralaap weer nieuw? Ik kwam het tegen in de column van Linda Akkermans [BD 20 februari; ‘De VVD doet alsof Nederlanders in een sociale woning aso’s zijn’]. Ze ageert hiermee tegen de VVD betreffende hun standpunt in de nieuwe woningwet van Hugo de Jonge. Natuurlijk is het nodig dat er meer betaalbare woningen komen. En niemand zal ertegen zijn dat er meer gezellige, betaalbare wijken komen voor hardwerkende mensen. Maar om nu bepaalde groepen, die Linda ook beschrijft, voorrang te verlenen voor een woning, daar ben ik het ook niet mee eens. En ik ben niet eens een bralaap. Als dat gaat gebeuren, zullen inderdaad hardwerkende, fatsoenlijke jongeren van 25 tot 30 jaar nog bij pappie en mammie moeten blijven wonen.

M. van Wijk

Vught