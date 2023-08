Mening | De schreeuw van het volk om rechtvaardigheid

Lezersbrieven Mening | Zo’n 130.000 dode dieren bij stalbran­den per jaar; laat dat eens op je inwerken

Oh, wat word ik verdrietig en boos bij het lezen van een relatief klein bericht over weer een stalbrand, dit keer op dinsdag 23 mei in Reusel met maar liefst 3.000 slachtoffers; verstikt of verbrand. Het is niet lang wachten op de volgende ramp wetende dat er in 2022 maar liefst 130.000 dode dieren waren te betreuren bij 42 branden waarvan 18 met dodelijke afloop (bron: Verbond van Verzekeraars). Even ter vergelijking, met een gemiddeld aantal passagiers in een vliegtuig (150) komt dit neer op twee vliegcrashes per dag, het hele jaar door. Hoeveel aandacht zou dit in de media krijgen? Ga de betreffende boeren niet enkel de schuld geven, geloof oprecht dat ze het hier moeilijk mee hebben. Maar de oorzaak ligt in eerste instantie toch bij hen of bij de verzekeraars en de banken. Wellicht ook wel bij ons; wij zijn niet bereid iets meer voor een stukje vlees te betalen. We zijn zo goed om regeltjes te verzinnen voor onszelf, tot het absurde toe. Laten we nu ook eens aan al die beestjes denken, dit moet stoppen.