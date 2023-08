Mening | Ik ben geen yup, drink geen havermelk en ik vind de fiets nog steeds prachtig

Lezersbrieven Mening | Strengere regels voor gebruik van grondwater? Kijk eens naar boomkweke­rij­en!

Las in de krant over het besluit strengere regels toe te gaan passen ten aanzien van het gebruik van grondwater in onze regio [BD 26 mei]. Ik pendel regelmatig met de trein en auto tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven en wat me opvalt is de enorme toename van boomkwekerijen in deze regio. Het ene na het andere landschap wordt volgeplempt met struikjes, boompjes en kassen van plastic zeil. Hoe valt dit te rijmen met dit besluit? Boomkwekerijen zijn namelijk enorme waterslurpers. Dit zijn in feite toch gewoon nieuwe milieubelastende boerenbedrijven? We hebben het dan nog niet eens over de bemesting (aantasting waterkwaliteit) en het gebruik van bestrijdingsmiddelen want bladetende insecten zullen niet getolereerd worden en vogelnesten beslist ook niet. Dus wederom akkergebied waar amper een dier te bekennen zal zijn. Tel hierbij op de enorme saaiheid van eindeloze rijen struiken en bomen; het heeft helemaal niks met natuur te maken. En wie zijn de afnemers, is het grotendeels voor export?