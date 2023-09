Mening | Maak onderscheid tussen bezit en gebruik van de auto

Lezersbrieven Mening | Samen gaan we feestend ten onder

Je zou verwachten, dat politici van christelijke partijen geloven in de principes van rentmeesterschap. We willen immers een leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Van een duurzaam en sociaal beleid, dat recht doet aan christelijke beginselen, is in de praktijk van alledag helaas weinig terug te vinden. De verschillen tussen rijk en arm worden steeds groter en de aarde verkeert inmiddels in een belabberde toestand. Het lijkt erop, dat we feestend ten onder willen gaan, pakken wat je nu pakken kunt. Dit werd weer eens duidelijk toen Wopke Hoekstra voorgedragen werd als opvolger van Frans Timmermans. De heer Hoekstra staat niet bekend om zijn visie op het gebied van klimaat. Hij is vooral bekend van zijn acties om noodzakelijke klimaatmaatregelen te vertragen en af te zwakken. Het lijkt erop dat de Europese Volkspartij (EVP) waar het CDA onderdeel van is, Hoekstra wil gebruiken om te doen waar hij zo goed in is. Gelukkig mogen we dit jaar weer stemmen.