Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

Lezersbrieven Mening | De buurtbus; onmisbaar én voor iedereen

Als chauffeur op de buurtbus in de regio Hilvarenbeek volg ik met belangstelling berichten in de krant over het openbaar vervoer. Het valt me steeds op (en het stoort mij) dat het fenomeen ‘buurtbus’ daarbij volledig onvermeld blijft. En dat terwijl de Arriva buurtbussen in Noord-Brabant gewoon onderdeel uitmaken van het openbaar vervoer, waar iedereen met de ov-kaart gebruik van kan maken. En de buurtbus is niet alleen bedoeld ‘voor oude mensen’, zoals ik helaas zo vaak moet horen. In het Brabants Dagblad van 14 februari [‘Maak het netwerk hoogwaardig’) houdt Raf Daenen uit Westelbeers een pleidooi voor behoud van een breed netwerk van openbaar vervoer, met name op het platteland. Hij maakt zich terecht zorgen over het vervallen van onrendabele buslijnen in het streekvervoer. Helaas laat hij daarbij onvermeld dat er op het platteland wel buurtbussen rijden en ook blijven rijden (ook in Westelbeers). Deze bussen worden bestuurd door vrijwilligers en rijden in Noord-Brabant en elders in Nederland juist op trajecten tussen plattelandsgemeenten waar de streekbussen niet rijden (en ook nooit gereden hebben). In de regio Hilvarenbeek rijden we zes dagen per week en vervoerden we in 2022 bijna 25.000 passagiers. De buurtbusvereniging Hilvarenbeek groeit nog steeds en telt inmiddels zestig chauffeurs. Opheffing van buurtbuslijnen is niet aan de orde. Bij de recente berichtgeving over de staking van de buschauffeurs van Arriva werd helaas niet vermeld dat de buurtbussen wel gewoon reden, met als gevolg dat we passagiers misliepen. Een gemiste kans. Want de buurtbus is er, voor iedereen!