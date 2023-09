Mening | Samen gaan we feestend ten onder

Lezersbrieven Mening | Politici doen over minister Wiersma het zwijgen toe

Minister Dennis Wiersma kan gewoon aanblijven na zijn zoveelste excuses [BD 25 mei; ‘Aanpakken van je boosheid is dapper’]. Wat een verschil met de grensoverschrijdende gevallen zoals die van Voice of Holland, DWDD, in de sport maar ook in de danswereld. Toen stonden de politici in de rij om aan te schuiven bij elk praatprogramma om hun ongenoegen te laten blijken. Nu zitten ze in de zwijgcultuur. Hoezo meten met twee maten?