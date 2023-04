Mening | Veel stemgerechtigde Nederlanders lijden aan het Stockholmsyndroom

Lezersbrieven Complotden­kers laten mensen twijfelen over de holocaust

Jongeren weten weinig van de holocaust of trekken die zelfs in twijfel [BD 26 januari; ‘Minister: meer aandacht voor Holocaust in onderwijs’]. Hoewel deze conclusie getrokken wordt uit een onderzoek dat aan alle kanten rammelt, is er toch reden genoeg om je zorgen te maken. Dat mensen die gruwelijke gebeurtenis in twijfel trekken zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat complotdenkers, zelfs in onze volksvertegenwoordiging, die feiten straffeloos mogen verdraaien of ze zelfs kunnen ontkennen. Je kunt je natuurlijk afvragen of het bewust liegen over feiten nog steeds onder de vrijheid van meningsuiting moet vallen. Hoewel ik die vrijheid een groot goed vind, kun je deze lieden wellicht via de rechter toch eens dwingen hun beweringen ook te onderbouwen. Daarnaast ontbreekt, met name bij jongeren, blijkbaar gewoon de kennis over wat er tachtig jaar geleden plaatsvond. Maar in een land waarin ‘de slimste mens’ alle karakters uit tekenfilms van de laatste twintig jaar herkent, maar bij een portret van influencer Willem Drees met de mond vol tanden zit, en bij de naam ‘Franeker’ niet verder komt dan ‘filmster’, is dat natuurlijk niet verwonderlijk. En als dat land dan ook nog geleid wordt door iemand bij wie de ‘actieve herinnering’ het regelmatig laat afweten, dan kunnen we het natuurlijk wel schudden. Oké, oké, ik realiseer me dat ik een mopperende boomer ben. Maar eentje die zich gelukkig prijst toch behoorlijk geschiedenisonderwijs genoten te hebben.