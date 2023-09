Het felbegeerde roze papiertje, na heel wat hobbels had ik het binnen

Lezersbrieven Mening | Ik wil mijn vaste cryptogram ook terug

Wat een slimme zet van Jack van Hooft in BD van 15 augustus om een opvallende titel te gebruiken bij zijn lezersbrief in zijn poging om de dagelijkse cryptogram weer in de krant te krijgen. De puzzelpagina is ingrijpend gewijzigd voor ‘meer puzzelplezier’, zo laat een brief van het BD aan mij weten. Je kunt een QR-code scannen om je mening te geven. Dat lukte me niet met mijn app. Pas later ontdekte ik dat ik niet met de app moest scannen, maar met de gewone camera! Veel van mijn leeftijdsgenoten (ik ben 80) zullen dat niet weten. Hun mening is dus al bij voorbaat niet meegenomen bij het onderzoek dat er gaat komen. Mijn contact met BD verloopt erg stroef. Dan dus maar een lezersbrief: ik wil mijn vaste cryptogram ook terug, net als Jack van Hooft uit Vlijmen. En mijn kruiswoordpuzzel.