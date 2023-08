‘Een grotere GGZ-instelling kan beter terughoudend zijn met iets als een buitenpsycholoog’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: in Lierderhol­thuis kunnen de grutto’s lezen • 49 ‘Sarahs’ verrassen de vijftigste

Een grutto die kan lezen en 49 Sarahs die in Nieuw-Heeten de straat op gingen om de vijftigste, de échte Sarah, te verrassen. En niet te vergeten: in Luttenberg is de Mariakapel opnieuw ingezegend. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.