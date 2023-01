Hoogspanningsmasten in De Biesbosch? Wat vind jij?

Op dit moment is TenneT al druk bezig met het vervangen van bestaande hoogspanningsleidingen, waardoor de capaciteit al wordt vergroot. Voor de korte termijn is dat voldoende, maar vanaf 2030 wordt dan alsnog verwacht dat de bestaande kabels de vraag naar stroom niet meer kunnen bolwerken. Daarom maakt de netbeheerder plannen voor een nieuwe hoogspanningsleiding naar Geertruidenberg .

Er staat nog niets vast, maar er zijn twee mogelijke globale tracés onderzocht. De ene mogelijke route gaat van Krimpen aan den IJssel via Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en over de Biesbosch richting Geertruidenberg. Een andere optie is om vanaf station Crayestein (bij de golfbaan) in Dordrecht via een omweg door onder meer de gemeenten Zwijndrecht, Hoeksche Waard en Moerdijk naar Geertruidenberg te gaan.