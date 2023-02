OPINIEOp talloze plekken in onze provincie zijn bouw- en ontwikkelplannen in of vlakbij beschermde natuurgebieden. Deze plannen worden door de huidige ‘groene’ coalitie van GL, PvdA, D66, CU en CDA keer op keer goedgekeurd, ondanks het feit dat natuur en dieren hier duidelijk de dupe van zijn. Aldus Jesseka Batteau, kandidaat-Statenlid voor de Partij voor de Dieren, die pleit voor zuivere, transparante procedures en onafhankelijke natuuronderzoeken.

De bossen in onze provincie zijn nauwelijks beschermd. Er zijn talloze bouw- en ontwikkelplannen die ten koste gaan van dieren en natuur, of het nu gaat om bouw bij het Henschotermeer (Woudenberg), plannen voor een woonwijk op het Landgoed De Oude Tempel (Soesterberg), of het voornemen om Paleis Soestdijk (Baarn) om te toveren tot evenemententerrein en een woonwijk met 98 woningen in de bossen. Denk ook aan de plannen van de KNVB (Zeist) om 35.000 vierkante meter bos te kappen voor 3 extra voetbalvelden en een parkeerplaats. De voorbeelden in onze provincie zijn legio.

Ecologische toetsing niet onafhankelijk

Wat daarbij steeds opvalt is dat de ecologische onderzoeken worden uitgevoerd door adviesbureaus die de projectontwikkelaar zelf mag uitkiezen. Steeds weer vallen de onderzoeken uit in het voordeel van de opdrachtgevers: er worden heel toevallig geen sporen van beschermde dieren aangetroffen op het beoogde bouwterrein, of als deze wel zijn gevonden is daar volgens deze bureaus ‘heel eenvoudig’ een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld door wat vleermuiskasten op te hangen op een andere plek, of door de aanwezige dassenclan te verplaatsen. Dat projectwikkelaars hun eigen bureaus mogen inhuren is niet zuiver en leidt tot een perverse prikkel bij ecologische bureaus. De provincie keurt keer op keer ondeugdelijke, vooringenomen natuurtoetsen goed, zonder te controleren of het onderzoek wel deskundig en onafhankelijk is uitgevoerd.

Dassenclan

Er bestaan al jaren plannen voor een grote woonwijk bij Landgoed De Oude Tempel waar veel beschermde diersoorten leven, waaronder een dassenclan. Enkele jaren geleden heeft men geprobeerd een dassenpaar ‘preventief te verhuizen’. Daarna was het bos volgens de projectontwikkelaars en de provincie vrij van beschermde diersoorten. Maar wat blijkt vorige week? Opnames met een wildcamera op 16 februari jongstleden laten zien dat de dassen hun burcht weer hebben ingenomen. Dit bos is dus nog steeds essentieel leefgebied van de das, en dus beschermd. Dit betekent dat de vorige natuurtoets in de prullenbak kan en er opnieuw, onafhankelijk, onderzoek moet worden gedaan.

Eerste stap in goede richting

Dat de ‘groene’ coalitie structureel nalaat de Wet Natuurbescherming zuiver uit te voeren vraagt om grondige aanpassing van hoe we deze procedures inrichten. Partij voor de Dieren roept dan ook op om de belangen van natuur en dieren structureel onderdeel te laten zijn van de afwegingen die worden gemaakt. Laat ecologische bureaus objectief en onafhankelijk hun onderzoeken uitvoeren, dat zou volgens de Partij voor de Dieren al een eerste stap in de goede richting zijn.

Jesseka Batteau, kandidaat-Statenlid Partij voor de Dieren Provincie Utrecht.

