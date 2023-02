,,Kort nadat Anja en ik in Heukelum zijn komen wonen, werd ik lid van de tennisvereniging De Belt. Om een steentje bij te dragen, werd ik daar voorzitter. We hebben veel zaken opgepakt en in overleg met de gemeente West Betuwe een overeenkomst gesloten voor het vervangen van de banen. Trots waren we op het 50-jarige bestaan van De Belt. Bij mij sloeg echter het noodlot toe. Op 24 februari kreeg ik op de baan een hartstilstand. Gelukkig was een tennisvriend van mij, een voormalig dierenarts, in staat de eerste reanimatie te doen. Samen met nog twee tennisvrienden. Dankzij Kajé, Teun en Joop en Francis en Patricia van de burgerwacht ondernamen zij als eerste actie. Tot de brandweer in Asperen, die is uitgerust met een AED en zuurstof en in drie minuten op het tennispark was, het overnam.’’