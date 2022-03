Antonio Plazibat daagt Rico Verhoeven uit: ‘Honderd procent van overtuigd dat ik hem kan verslaan’

Plazibat staat pal achter ‘The King of Kickboxing’ op de zwaargewichtranglijst van Glory. Verhoeven én Plazibat komen volgende week niet in actie op Glory 80 in het Belgische Hasselt. Dat maakt de kans op een confrontatie tussen die twee bij een volgend evenement groter. Ook Alistair Overeem (41), die nog moet debuteren voor Glory nadat hij eerder een wereldtitelgevecht met Verhoeven door een blessure moest afzeggen, is volgens ingewijden serieus in de race om aan Verhoeven gekoppeld te worden.