Badr Hari loopt dubbele breuk in neus op bij knock-out: ‘We gaan ons beraden’

Hari leek op weg naar de overwinning, na een gelijkopgaande eerste ronde en nadat hij in het tweede bedrijf de overhand had tegen Adegbuyi. Maar een knappe comeback van de Roemeen zorgde ervoor dat Hari knock-out ging in de derde ronde. Hij raakte Hari zo hard dat de Amsterdammer ging zitten. Hij stond nog op, maar ging later weer naar de grond en kwam niet meer overeind.

Daarbij bloedde zijn neus flink en naar nu blijkt omdat die op twee plekken gebroken is. Dat bevestigt Glory-topman Scott Rudman. ,,Hij was aan het winnen en hoefde niet vol gas te geven in de derde ronde, maar die vechter is hij nu eenmaal. Hij maakte een fout en brak zijn neus op twee plekken, maar het komt goed met hem. We zullen snel meer zien van Badr Hari.”

De vraag is nu ook wat het effect van dit gevecht is op de toekomst van Hari. Immers was hij van plan om een gooi te doen naar de Glory-wereldtitel in het zwaargewicht die in handen is van Rico Verhoeven. Hari en zijn team verlieten Ahoy gisteren snel na het gevecht. Hari's trainer Passenier gaf een korte reactie over de toekomst van zijn pupil. ,,We pakken even rust en gaan ons beraden. Komt tijd, komt raad.”