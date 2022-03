Badr Hari: ‘Sommige van mijn kinderen hebben me nog nooit zien winnen, weet je wat dat met je doet?’

‘Kroonprins’ Rigters werkt toe naar clash met Ben Saddik: ‘Maakt voor mij niet uit tegen wie ik vecht’

Over anderhalve maand begint voor Levi Rigters (26) het grootste gevecht uit zijn carrière. Tijdens Glory 80, in het Belgische Hasselt, wacht dan Jamal Ben Saddik. Rigters’ droom is om binnen twee jaar de zwaargewichttitel af te pakken van Rico Verhoeven. Om daar zicht op te houden, is winnen een absolute must.

2 februari