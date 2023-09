Blessures, doping, knock-out en rellen in de zaal: teleurstellingen stapelden zich op voor Badr Hari

Podcast In de Ring | Dit is de ‘Grote Vriendelij­ke Reus’ die korte metten wil maken met Rico Verhoeven

Tariq ‘Cookie’ Osaro (27) raast als een stoomwals door de zwaargewichtdivisie van kickboksorganisatie Glory, met in ruim een jaar tijd vijf (!) knock-outs in zes gevechten. Zijn opmars wordt beloond met een titelgevecht met Rico Verhoeven én een plaats in de Glory Grand Prix, het K-1-achtige toernooi dat Glory in december organiseert. Genoeg te bespreken dus, aan de In de Ring-tafel met huisanalist Remy Bonjasky en presentator Tim Reedijk.