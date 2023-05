Bokskampioen ernstig in verlegenheid gebracht door ex-vriendin: ‘Ze probeert mijn carrière te ruïneren’

Bokser Andy Ruiz Jr. is ernstig in verlegenheid gebracht. De 33-jarige voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht zag onlangs op zijn eigen sociale media-kanalen bezwarend materiaal opduiken... van zichzelf. Zijn Twitter-account bleek gehackt te zijn door zijn ex-vriendin en de beelden liegen er niet om.

Deze week dook er plots een opmerkelijke tweet op van de Mexicaan. ,,Ik wil laten zien hoe mijn leven naast de vechtsport echt is”, werd er bij het bericht geschreven. ,,Ik hou ervan om codeïne (een pijnstiller, red.) te drinken en om de hele dag wiet te roken. Ook bestel ik graag prostituees.”

Ook was er een filmpje van Ruiz te zien, waarop hij twee grote zakken wiet vasthoudt. En een foto, waarop de Mexicaan een inspuiting in de arm krijgt. Zo zou er bij dopingcontroles niets meer in zijn bloed te vinden zijn.

Het bericht werd niet veel later offline gehaald. Ruiz zijn Twitter-account bleek gehackt door zijn ex-vriendin. Dat bevestigde hij zelf in een video. ,,Ze is gewoon boos, omdat ik gelukkig ben met een andere vrouw. Wat een kwaadaardig persoon. Ze probeert mijn carrière te ruïneren. Maar God heeft nog grootse plannen met mij...”

Volledig scherm Anthony Joshua (links) en Andy Ruiz (rechts). © Photo News

Eerste Mexicaanse wereldkampioen

Andy Ruiz Jr. is een bekende naam in de bokswereld. Zo smeerde hij Anthony Joshua in 2019 zijn eerste nederlaag aan. Ruiz werd daarmee de eerste Mexicaanse wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten. Joshua wist later de rematch wel te winnen, waardoor Ruiz momenteel geen wereldtitels meer in handen heeft.

De vraag is of wraakactie van zijn ex-vriendin gevolgen gaan hebben voor de carrière van de topbokser. Op 22 juli staat er een titanenstrijd met Tyson Fury, die zijn WBC-titel verdedigt, op het programma. Dat bevestigde bokspromotor Eddie Hearn. Afwachten of de Mexicaan ook dan kan stunten, zoals vier jaar geleden tegen Joshua.

