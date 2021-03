Bokslegende Mike Tyson (54) in mei wellicht tegen Evander Holyfield

Boksster Claressa Shields eerste vrouwelij­ke kampioen met vier wereldti­tels

6 maart Claressa Shields won gisteravond via een unanieme beslissing van de Canadese Marie-Eve Dicaire, in hun junior superweltergewicht-titelgevecht in Michigan. Met de overwinning is de Amerikaanse Shields de eerste vrouwelijke bokser die vier wereldtitels in haar bezit heeft.