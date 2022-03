Column Remy Bonjasky | ‘Hooligans bij Glory, dat doet echt zeer bij liefhebbers zoals ik’

Passenier: ‘Ben Saddik is een grote, sterke man, maar zo moet hij zichzélf ook zien’

Wat scheelde het weinig of híj had zich Glory-wereldkampioen mogen noemen, in plaats van Rico Verhoeven. Maar de droom van Jamal Ben Saddik (31) is nog niet vervlogen. ,,Ik ben echt nog niet op mijn piek.”

17 maart