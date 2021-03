De man die Rico wil onttronen krijgt vooral buiten de ring klap op klap: nu wacht de zaak-Sky

Marokkaan­se ‘Bruce Lee’ is volgende uitdager van Rico Verhoeven

4 februari Hicham El Mellouli, een Marokkaan die in zijn land beter bekend staat als ‘Bruce Lee’, is uit op wraak. Hij heeft het op kickbokskampioen Rico Verhoeven voorzien. El Mellouli, een voormalige politieagent, zegt onder meer revanche te willen nemen voor Tarik Khbabez. Die verloor afgelopen zaterdag van Verhoeven in de finale van het Glory-viermanstoernooi. Via social media daagt de Marokkaan Verhoeven uit tot een gevecht.