Doping bij Dillian Whyte zet streep door titelgevecht met Anthony Joshua: ‘Ik ben compleet onschuldig’

Het komt op 12 augustus in The O2 Arena in Londen niet tot een boksgevecht tussen Anthony Joshua en Dillian Whyte. Volgens Eddie Hearn van promotor Matchroom zijn er na dopingtesten door de VADA (Voluntary Anti-Doping Association) verdachte sporen aangetroffen bij Whyte. Die zegt op zijn beurt “compleet onschuldig” is.

Na de uitkomst van de test is direct een streep gezet door het gevecht tussen Joshua en Whyte. De beslissing werd genomen in afwachting van verder onderzoek en vooral ook om de integriteit van de bokssport te garanderen, aldus promotor Matchroom in een verklaring.

,,Vandaag heeft de Voluntary Anti-Doping Association de Britse boksfederatie en ons geïnformeerd dat Dillian Whyte ongunstige analytische bevindingen had geretourneerd als onderdeel van een vrijwillige antidopingcontrole. We hebben daarom meteen het gevecht geannuleerd”. aldus Matchroom.

Via social media reageerde Whyte later ook zelf op het nieuws. ,,Ik ben geschokt en er helemaal kapot van dat de VADA deze bevindingen heeft gedaan. Ik hoorde het vanochtend over en moet het nog steeds verwerken", aldus de 35-jarige bokser. ,,Verder heb ik gezien dat het gevecht al geschrapt was voordat ik mijn onschuld kon laten zien. Ik kan zonder enige twijfel bevestigen dat ik de genoemde substantie nog nooit van mijn leven heb genomen. Ik ben compleet onschuldig en vraag de tijd om dit te kunnen bewijzen, zonder dat er voorbarige conclusies worden getrokken.”

Zeker in Groot-Brittannië werd al weken uitgekeken naar de krachtmeting tussen de twee Britse zwaargewichten, die hun jarenlange vete op 12 augustus in de ring nieuw leven zouden inblazen. De 35-jarige Whyte en de 33-jarige Joshua zouden elkaar treffen in een herhaling van hun gevecht uit 2015. Toen won Joshua na een verhitte strijd de kamp om de titel van het Verenigde Koninkrijk en het Gemenebest. Mogelijk bokst Joshua in de O2 Arena alsnog tegen een ander zwaargewicht. De Nieuw-Zeelander Joseph Parker wordt genoemd als mogelijke opponent.

Joshua hoopte bij een zege op Whyte bovendien op een gevecht om ruim vijftig miljoen euro tegen de Amerikaan Deontay Wilder in Saoedi-Arabië. Die confrontatie stond met potlood al gepland voor december. ,,Ik ben er zeker van dat ik tegen Wilder ga boksen", zei Joshua tijdens een persconferentie begin vorige maand. ,,Whyte is geen rivaal meer, althans zo zie ik hem niet. Hij is gewoon het zoveelste lichaam dat in de weg staat.”

Anthony Joshua is een voormalig tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten. Zijn landgenoot Whyte kon nog geen wereldtitel veroveren. Hij verloor in april 2022 zijn tot dusver enige wereldtitelgevecht tegen landgenoot Tyson Fury.

