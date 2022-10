Een pitbull, poëzie en een Duits meer: zo bereidt kickbokser Tiffany van Soest zich voor op Collision 4

In alles is ze anders dan een gemiddelde topsporter. Kickbokskampioene Tiffany van Soest (33) implementeert een pitbull en poëzie in haar trainingen en is open over haar kwetsbaarheden. ,,En als je dat zwak vindt: fuck you.’’