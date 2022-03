Eerste gevecht in jaren van Ismael Londt eindigt in deceptie

Jamal Ben Saddik treft nu Levi Rigters in thuisland na zinderend titelge­vecht met Rico Verhoeven

Jamal Ben Saddik (31) komt bij het volgende Glory-evenement, op 19 maart in Hasselt in zijn geboorteland België, de Nederlander Levi Rigters tegen. Het is voor Ben Saddik zijn eerste partij sinds het sensationele wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven, dat hij maar nipt verloor.

29 januari