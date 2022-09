Ex-kickbokser Van Roosmalen na vreselijk ongeluk waarbij zus overleed: ‘Je móét er een weg in vinden’

Podcast met Bonjasky | De Plazibat en Ben Sad­dik-soap en Jarno Errens in de UFC

De opname van de nieuwste In de Ring was op de dag dat bekend werd dat trainingsmaatjes en topzwaargewichten Antonio Plazibat en Jamal Ben Saddik een onderling Glory-gevecht hebben geweigerd. Dat was voldoende voer voor AD’s vechtsportgezicht Remy Bonjasky en verslaggever Tim Reedijk om de voors en tegens af te wegen, met de argumenten die Glory's matchmaker Robbie Timmers en Mike Passenier (trainer Plazibat en Ben Saddik) opvoeren.

