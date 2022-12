Exclusief | Titelgevecht van ongeslagen kampioen Tyson Fury hier vanavond live te zien

Podcast met Bonjasky | ‘Met Hit It probéért Rico Verhoeven het tenminste’

Wat vonden we van het evenement Hit It van Rico Verhoeven? Waar moeten we op letten bij de volgende Glory-evenementen, met Antonio Plazibat die zijn handschoenen weer aantrekt en Glory Rivals 3 dat komend weekeinde op het programma staat? In de nieuwste aflevering van In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD, bespreken voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky en vechtsportverslaggever Tim Reedijk die onderwerpen (en veel meer).

2 november