Geen wereldtitelgevecht maar zwaargewichttoernooi voor Verhoeven

Geen gevecht Ben Sad­dik-Verhoeven, Khbabez vist achter het net na ‘politieke onzin’

9:19 Het titelgevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik gaat op 30 januari niet door. De Belgische Marokkaan is geblesseerd en heeft zich moeten terugtrekken voor de Glory-kraker. Het is nog niet bekend of er voor het treffen in Rotterdam een nieuwe tegenstander voor Verhoeven wordt aangewezen. De Marokkaanse Nederlander Tarik Khbabez dacht maandag volgens zijn coach Mark Polanen nog aanspraak te maken op een plek in de ring met Verhoeven, maar daar stak Glory een stokje voor.