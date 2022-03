Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, bizar einde Glory 80

GLORY beloont Rico Verhoeven én wereldti­tel­ge­vecht tegen Jamal Ben Saddik met prijs

Rico Verhoeven is door kickboksorganisatie GLORY verkozen tot ‘2021 Fighter of the Year’. Zijn wereldtitelgevecht tegen Jamal Ben Saddik is bovendien verkozen tot ‘Fight of the Year’. ,,Ik vind het geweldig dat mensen zo enthousiast zijn over dit gevecht, maar ik wil er zelf ook een goed gevoel aan over houden.”

