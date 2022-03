Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, evenement gaat niet verder

Dillian Whyte tekent contract voor titelge­vecht met Tyson Fury

Enkele uren voor het verstrijken van de deadline heeft Dillian Whyte zijn contract ondertekend voor zijn gevecht met Tyson Fury. De 33-jarige Brit staat op 23 april op Wembley in Londen in de ring tegen zijn even oude landgenoot. Inzet is de WBC-wereldtitel in het zwaargewicht.

22 februari