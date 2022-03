In de Ring Podcast met Remy Bonjasky | ‘Badr Hari had in zijn topdagen niks heel gelaten van Rico Verhoeven’

In onze eerste vechtsportpodcast In de Ring bespreken voormalig K-1-wereldkampioen Remy Bonjasky en onze verslaggever Tim Reedijk de laatste stand van zaken. Wat kunnen we nog verwachten van Badr Hari, is Rico Verhoeven de beste kickbokser aller tijden en waarom wordt er voorlopig door Glory geen evenement meer in Nederland georganiseerd?

21 februari