Hartverwarmend: Tyson Fury verrast jonge fan in boksring met belofte voor nieuwe prothesen

UFC-legende gearres­teerd op verdenking van poging tot moord

Een van de beroemdste vechters van de UFC, Cain Velasquez, zit in de gevangenis nadat hij is gearresteerd op verdenking van poging tot moord na een schietpartij. Volgens de New York Post werd de Mexicaanse Amerikaan in Californië gearresteerd.

2 maart