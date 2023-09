Hoe de beoogde rentree van Badr Hari uitmondde in een baken van Marokkaanse eenheid

Geen Badr Hari bij Glory 88: ‘Mensen vechten om lijken te zoeken in Marokko, ik ga niet vechten om te entertai­nen’

Een geëmotioneerde Badr Hari (38) heeft besloten om zijn gevecht bij Glory 88 in Parijs te cancelen na de aardbevingen in Marokko die tot zo ver bekend zeker 2000 mensen het leven hebben gekost. Vlak voor het titelgevecht tussen Tiffany van Soest en Sarah Moussaddak kwam hij in de ring om die boodschap in tranen te verkondigen aan het publiek dat grotendeels Marokkaanse affiniteit heeft. Glory doneert alle inkomsten van het evenement aan een goed doel in Marokko.