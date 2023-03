Jahfarr Wilnis in viermanstoernooi Glory, Tavares grote blikvanger na schorsing

Jahfarr Wilnis (37) vervangt Nordine Mahieddine in het eerste zwaargewichttoernooi van Glory. Mahieddine verloor zaterdag van Felipe Micheletti en heeft zich afgemeld voor Glory 85 op 29 april. De winnaar van het viermanstoernooi vecht tegen Antonio Plazibat om een interim-titel en is gekwalificeerd voor de Glory Grand Prix in december.

Wilnis knokt in de halve finale tegen Tariq Osaro (27). De Nederlandse Surinamer is een vertrouwde naam in het kickboksen met bijna vijftig professionele partijen. Zijn laatste gevecht bij Glory was in november vorig jaar, toen hij op unanieme jurybeslissing won van Michael Blawdziewicz.

De andere halve finale in Rotterdam Ahoy gaat tussen Luis Tavares en Enver Sljivar. Daarnaast heeft Glory buiten het toernooi om een gevecht ingetekend tussen lichtzwaargewichten Mohamed Amine en Michael Duut. De 26-jarige Amine maakt zijn Glory-debuut tegen de ervaren Duut (33).

De winnaar van het viermanstoernooi strijdt om de interim-zwaargewichttitel met Antonio Plazibat tijdens Collision 5 op 17 juni. De winnaar van dat gevecht vecht om de kampioensriem van Rico Verhoeven, als ‘The King of Kickboxing’ na de zomer hersteld is van zijn knieblessure. Daarnaast is die winnaar gekwalificeerd voor het achtmanstoernooi in december, de jaarlijks terugkerende Glory Grand Prix in de stijl van de K-1.

Tavares

De meest opvallende naam in het viermanstoernooi in april is Tavares. De 31-jarige Rotterdammer heeft een thuiswedstrijd in Ahoy, in zijn eerste optreden sinds zijn schorsing na het gebruik van een verboden middel. Hij maakt (voorlopig) de stap van de lichtzwaargewichten naar de zwaargewichten.

Tavares zegt dat zijn schorsing ontstond door een ‘mannenkwaal’, zonder dat nader te willen specificeren. ,,Ik had geen slechte intenties”, vertelt hij. ,,Ik kom van een donkere plek. Ik stond op een voetstuk voordat het gebeurde en had alles voor het grijpen. Nu kijk ik weer vooruit. Het was een zware periode en heb nu zin om iedereen uit de weg te ruimen, ook om iets recht te zetten naar mezelf.”