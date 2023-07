Justin Gaethje nieuwe ‘Baddest Mother Fucker’ na prachtige knock-out: ‘Nu wil ik vechten voor de wereldtitel’

met videoJustin Gaethje is de nieuwe ‘BMF’ van de UFC. Tijdens de hoofdpartij van UFC 291 in Salt Lake City, Utah trok de Amerikaan aan het langste eind tegen Dustin Poirier met een fenomenale knock-out in ronde 2. Door zijn overwinning mag Gaethje zich vermoedelijk opmaken voor een nieuwe gooi naar de titel in de lichtgewichtsklasse.

De BMF-titel (‘Baddest Mother Fucker’) is geen officiële kampioensgordel binnen een bepaalde gewichtsklasse. In november 2019 werd de titel voor het eerst geïntroduceerd, toen Nate Diaz en Jorge Masvidal het tegen elkaar opnamen. Laatstgenoemde kreeg de gordel toen uitgereikt door voormalig professioneel worstelaar en acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson. De BMF-gordel wordt voornamelijk beschouwd als extraatje voor de fans.

Spektakelstuk in hoofdpartij

De partij met Poirier en Gaethje was op voorhand al een publiekstrekker. De MMA-vechters, die beiden bekend staan om onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen, maakten de verwachtingen meer dan waar en kregen het publiek al in de eerste ronde op de banken. Poirier met licht overwicht, terwijl Gaethje goed doorkwam met zijn trappen naar de benen.

Menig toeschouwer had hoogstwaarschijnlijk gehoopt op een slijtageslag van vijf ronden, maar niets was minder waar. Met een technisch fenomenaal uitgevoerde hoge trap beëindigde Gaethje het hoofdgevecht vroeg in ronde 2. De Amerikaanse vechtartiest kreeg de BMF-gordel na afloop uitgereikt door Masvidal, die de titel hiervoor bezat. In het interview was de 34-jarige vechter duidelijk: ,,Iedereen weet wat ik nu wil. Ik wil vechten voor de wereldtitel”.

Pereira slaagt bij eerste test in grondgevecht

Tegen voormalig licht-zwaargewicht kampioen Jan Blachowicz werd Alex ‘Poatan’ Pereira voor het eerst in zijn UFC-loopbaan serieus getest in het grondgevecht. Al na tien seconden waagde de Pool zijn eerste takedown, waarna Pereira zich ruim drie minuten moest verdedigen op het canvas. Nadat hij de storm in de eerste ronde overleefde, herpakte de Braziliaan zich in ronde 2 en 3 met zijn kickbokskwaliteiten.

‘Poatan’, die tegen Blachowicz zijn eerste wedstrijd vocht in de licht-zwaargewichtsklasse, won zijn partij op verdeeld jurybesluit: 29-28, 28-29 en 29-28. Door zijn zege staat hij vooraan in de rij voor een kampioensgevecht in zijn divisie. De lichtzwaargewichtstitel is momenteel vacant, doordat kampioen Jamahal Hill geblesseerd raakte in aanloop naar zijn titelverdediging tegen Jiri Prochazka.

Overige uitslagen

• Derrick Lewis verslaat Marcos Rogerio de Lima op TKO, ronde 1

• Bobby Green verslaat Tony Ferguson op submission, ronde 3

• Kevin Holland verslaat Michael Chiesa op submission, ronde 1

• Gabriel Bonfim verslaat Trevin Giles op submission, ronde 1

• CJ Vergara verslaat Vinicius Salvador via jurybesluit

• Roman Kopylov verslaat Claudio Ribeiro op KO, ronde 2

• Jake Matthews verslaat Darrius Flowers op submission, ronde 2

• Uros Medic verslaat Matthew Semelsberger op TKO, ronde 3

• Miranda Maverick verslaat Priscila Cachoeira op submission, ronde 3

