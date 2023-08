Jutta Leerdam ziet Jake Paul op tank binnenkomen, publiek provoceren en winnen van MMA-legende Nate Diaz

met video De transforma­tie van Serkan Ozcaglayan, kickbokser die ook wel ‘Haagse slaappil­len’ wordt genoemd

Van een ‘kleine dikzak’ groeide Glory-kickbokser Serkan Ozcaglayan uit tot een fit middengewicht dat vanavond de kampioensriem kan grijpen door af te rekenen met Donovan Wisse. In de AD-vechtsportpodcast In de Ring met Remy Bonjasky vertelde hij over zijn transformatie, zijn loopbaan en zijn aankomende gevecht. ,,Onderschat een tegenstander nooit, maar overschat hem óók niet.”