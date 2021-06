‘Kopschop-incident’: boksicoon Saul Farah zwaar mishandeld door debutant

Rotterdam­mer Tavares verwacht lastige horde te nemen richting titelge­vecht: ‘Ga met de winst naar huis’

16 juni Luis Tavares is ervan overtuigd dat hij op 17 juli een stap dichter bij de Glory Kickboxing-titel in het lichtzwaargewicht gaat komen. De Rotterdammer treft de gevaarlijke Sergej Maslobjev, die de laatste horde vormt om de kampioen Alex Pereira of diens uitdager Arthem Vakhitov later dit jaar te mogen treffen.