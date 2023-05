LIVE Vechtsport | Kijk hier straks naar de finalewedstrijden van de Eindhoven Box Cup

Judoka Guusje Steenhuis uit Grave terug op de tatami in Turkije

Guusje Steenhuis komt dit weekeinde niet in actie bij de Grand Slam van Tbilisi. De judoka uit Grave slaat het toernooi in de hoofdstad van Georgië over. Ze staat volgende week wel op de tatami in Turkije, bij de Grand Slam van Antalya.