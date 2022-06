Luis Tavares rekent spectaculair af met opponent bij Glory Rivals

Na drama Hari en Wrzosek maakt Glory namen van vervangend evenement zonder publiek bekend

Na de rellen op Glory 80 in Hasselt beloofde Glory een nieuw studio-evenement. Vandaag krijgen pay-per-viewkijkers en aanwezigen bericht over het vervangende evenement én de fight card (welke gevechten er te zien zijn) op die dag. Op 14 mei komen onder andere Antonio Plazibat en Tarik Khbabez in actie.

7 april