Michael Boogerd verslaat Dan Karaty in bokswedstrijd op evenement Rico Verhoeven

Nieuwe uitdaging Michael Boogerd: ex-profrenner gaat boksen tijdens nieuw event van Rico Verhoeven

Michael Boogerd leeft voor even weer als een topsporter. De 50-jarige ex-profwielrenner is gestrikt voor het eerste HIT IT-event, waar ook wereldkampioen kickboksen en medeorganisator Rico Verhoeven zijn opwachting maakt. Boogerd gaat op zaterdag 29 oktober in Ahoy boksen tegen het bekende tv-jurylid Dan Karaty.

14 september