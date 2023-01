MMA-talent Victoria Lee op 18-jarige leeftijd overleden: ‘Onze familie is volledig van de kaart’

De MMA-wereld rouwt om Victoria Lee. Het talent uit Hawaï overleed op 18-jarige leeftijd, zo bevestigde haar zus Angela. Over de doodsoorzaak werd niets bekendgemaakt.

Lee, geboren en getogen op Hawaï, overleed op 26 december. ,,Die dag heeft onze familie iets meegemaakt dat geen enkele familie ooit zou moeten meemaken”, schrijft Angela Lee, zelf ook MMA-vechtster. ,,Onze geliefde Victoria is overleden, uiteraard veel te vroeg. Onze familie is volledig van de kaart en ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. We gaan je missen, zusje.”

Lee komt uit een echte vechtsportfamilie. Haar zus Angela en haar broer Christian zijn allebei kampioenen bij ONE Championship, de grootste Aziatische MMA-organisatie waar ook Victoria voor vocht. In haar korte carrière won ze drie keer - de laatste in september 2021 tegen Victoria Souza. De voorbije maanden focuste ze op het afwerken van haar schoolopleiding.

Chatri Sityodtong, de grote man van ONE Championship, geeft aan dat Lee te boek stond als een groot talent. ,,Ik kende haar sinds haar elfde en ze ontwikkelde zich geweldig, als mens en als vechtster”, aldus Sityodtong. ,,Mijn hart is gebroken door haar overlijden. Ik zal nooit vergeten hoe slim, zorgzaam en onbaatzuchtig ze was, ondanks haar jonge leeftijd.”

De verwachting was dat Lee op termijn in de voetsporen van haar zus en broer zou treden en ook titels zou veroveren in de octagon. Haar bijnaam was ‘The Prodigy’ - het wonderkind.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.