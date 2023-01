Ngannou weg bij UFC na afslaan riant aanbod, titelgevecht voor Jon Jones

Dat betekent dat de zwaargewichttitel vrijkomt. De UFC heeft al een affiche in petto voor de vacante kampioensriem. Op 4 maart neemt Ciryl Gane het op tegen Jon Jones, de voormalige lichtzwaargewichtkampioen die zijn rentree maakt bij de roemrijke MMA-organisatie. Jones (35) wordt alom gezien als de beste MMA-vechter ooit en gaat het nu proberen bij de zwaargewichten. In 2020 vocht hij voor het laatst.

UFC-baas Dana White verklaarde dat Ngannou de bestbetaalde zwaargewichtdivisie in de geschiedenis van de organisatie had kunnen worden. Ngannou werd in 2021 kampioen in het zwaargewicht en prolongeerde die titel in 2022 tegen Gane. Daarna hield een knieblessure hem lange tijd aan de kant.