Nieky Holzken in wachtkamer na pijnlijke knock-out in eerste gevecht van 2022

Holzken kreeg pas een paar dagen voor vertrek definitief te horen dat hij tegen de Thai zou vechten. Een echte voorbereidingstijd op zijn tegenstander was er dus niet. Wel wist Holzken dat hij zijn tegenstander onder geen beding kon onderschatten, vanwege de goede staat van dienst van Klinmee in Thailand.

Gelijkopgaande strijd

De eerste ronde ging gelijk op. Holzken deelde een paar fikse tikken en trappen uit aan zijn tegenstander, maar moest zelf ook telkens op z'n hoede zijn voor Klinmee, die via een stoot op Holzkens neus en enkele trappen nog wel enige schade wist aan te richten.

In de tweede ronde leek het opnieuw gelijk op te gaan, maar uit het niets deelde Klinmee een stoot uit op het hoofd van Holzken. Een rechtse directe en die kwam hard aan bij The Natural, die vervolgens door z'n benen zakte en neerging. De scheidsrechter gaf Holzken uiteindelijk negen seconden, maar het werd direct duidelijk dat hij niet verder kon.



The Natural heeft, na zijn contractverlenging eind vorig jaar, zijn zinnen gezet op een nieuw wereldtitelgevecht. Het lijkt erop dat de Helmonder nog even geduld moet hebben door deze nederlaag. Ook is al duidelijk dat de huidige wereldkampioen, Regian Eersel, op 8 april eerst nog in actie komt. Hij verdedigt dan zijn wereldtitel lichtgewicht kickboksen tegen Arian Sadikovic.

Reinier de Ridder

Quote Hij heeft me echt verrast André Galvao Het uitstapje van Reinier de Ridder naar grappling heeft hem geen overwinning opgeleverd. Het gevecht tussen hem de Braziliaanse legende André Galvao leverde geen winnaar op. Desondanks heeft de Bredase vechter grote indruk gemaakt op zijn tegenstander, en iedereen bij ONE Championship. ‘Een unieke kans, een historisch gevecht’, sprak De Ridder voorafgaand aan zijn gevecht met de Braziliaanse legende. Het vertrouwen bij De Ridder was opnieuw ontzettend groot, hij ging ervan uit dat hij Galvao zou verslaan. Het gevecht bestond uit één ronde van twaalf minuten grappelen. Na twaalf minuten kon geen van beide de ander verslaan, waardoor er een gelijkspel uitkwam.

De laatste minuten van het gevecht zagen we iets wat we nog niet vaak hadden gezien: De Ridder die met zijn rug op het canvas lag, met zijn tegenstander recht op zich. Tot nu toe is het altijd andersom geweest, maar ‘The Dutch Knight’ bleef ondanks de druk het gehele gevecht in controle. Hij begon aanvallend, maar zoals de Bredanaar vooraf al zei: het zou moeilijk worden om Galvao naar de grond te krijgen. En zo bleek het ook te gaan. De verdediging van beide vechters was sterk, waardoor geen van beide een doorgang vond om de andere te verslaan.

Volledig scherm Reinier de Ridder op archiefbeeld tegen Kiamrian Abbasov. © ONE Championship

De presentator van ONE Championship noemde het optreden van De Ridder na afloop ‘indrukwekkend’, aangezien hij het twaalf minuten had volgehouden. Daaruit blijkt dat de verwachting in Azië was dat Galvao in het voordeel was. De Ridder leek te kunnen leven met het gelijke spel, maar zijn woorden zeiden wat anders. ,,Ik ben hier niet voor een gelijkspel. Ik wil winnen. André, zullen we er nog tien minuten bij doen”, grapte de Bredanaar vervolgens.

Galvao was vervolgens te spreken over zijn tegenstander. ,,Hij heeft me echt verrast”, zei een uitgeputte Galvao. ,,Op een gegeven moment leek hij heel moe, maar ik kwam er maar niet doorheen. Hij heeft het echt heel goed gedaan.”

Terug naar MMA

Voor De Ridder gaat de focus na het uitstapje nu weer op MMA. The Dutch Knight is op zoek naar waar zijn plafond ligt en wil graag nog in een derde wereldtitel in een derde gewichtsklasse veroveren. De verwachting is dat de Bredanaar begin van de zomer weer naar Singapore zal afreizen voor een gevecht. Wellicht vecht hij dan wéér tegen Galvao, maar dan volgens de MMA-regels.