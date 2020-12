Pijnlijke aftocht bij rentree: Badr Hari knock-out in derde ronde

Zijn partij vanavond hielp niet mee in die ambities. Hari oogde wankel maar krachtig in de eerste ronde, die door twee van de drie juryleden werd toegekend aan de man die onder de Marokkaanse vlag vecht. Hari leek de partij naar zich toe te trekken in de tweede ronde, met een knock-down van Adegbuyi. Hari had niet meer de tijd om direct door te drukken in die ronde. Adegbuyi kreeg even hersteltijd en kende een uitstekende comeback in het derde bedrijf, sloeg Hari naar de grond en won daarna op knock-out door Hari tot bloedens toe op de neus te slaan.



Een pijnlijke aftocht voor Hari, die het gevecht van tevoren had bestempeld als een ‘walk in the park’ en die een knock-out in de eerste ronde had beloofd. Het betekende de zeventiende nederlaag van Hari in 123 officiële kickboksgevechten.