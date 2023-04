Podcast In de Ring | Murthel Groenhart over carrière die in supermarkt begon, ‘slappe lul’ Doumbé en vechten onder 2 vlaggen

Te gast bij In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD, is ditmaal Murthel Groenhart (36). ‘The Predator’ is na een kortstondig (maar nog niet volledig afgesloten) MMA-avontuur terug als kickbokser bij Glory en gaat zaterdag in Rotterdam Ahoy direct proberen de weltergewichttitel van Endy Semeleer af te pakken.

Groenhart heeft een onheilspellende lach die vaak terug te horen is aan tafel bij vaste gast Remy Bonjasky en presentator Tim Reedijk. Bijvoorbeeld als hij vertelt over hoe hij aan het voetballen was bij een supermarkt in het winkelcentrum en een man hem belerend toesprak. Dat bleek de opmaat naar zijn kickbokscarrière: de betreffende man was namelijk trainer Mike Passenier.

Of als hij de berichten over en weer met Endy Semeleer bespreekt, de man die hij zaterdag wil aanpakken in de ring in Ahoy. ,,Hij zegt dat de nieuwe generatie het heeft overgenomen, dat ik geen schijn van kans heb. Hij zegt eigenlijk dat ik kansloos ben. Dat is toch erg, dat kan toch niet? Hahaha.”



Groenhart vertelt wat hij terugstuurde naar de weltergewichtkampioen en hoe hij Semeleer denkt te gaan verslaan, al wil hij ‘niet alles verklappen’. ,,Dan moet ik jullie vermoorden.”

‘Slappe lul’

Aan bod komt ook zijn eeuwige rivaal, Cédric Doumbé, die hij ‘een slappe lul’ noemt, het switchen tussen kickboksen en mixed martial arts (MMA) en ook de veelbesproken cheap shot die hij aan Harut Grigorian uitdeelde in 2017. Groenhart hoopt Doumbé ooit nog tegen te komen in de ring, maar is dat dan in het kickboksen of in de MMA?

En nog een nieuwtje: Groenhart vecht zaterdag voor het eerst onder zowel de Nederlandse als de Surinaamse vlag. Glory heeft de regels met betrekking tot nationaliteit versoepeld. Groenhart vertelt over zijn keuze voor Nederland en zijn behoefte om ook voor Suriname uit te komen en krijgt daarin bijval van Bonjasky, die met hetzelfde worstelde in zijn actieve carrière.

Volledig scherm In de Ring podcast thumbnail | 4:3 © Joost Hoving / Maarten Vissers

Podcast en column De AD-vechtsportpodcast In de Ring verschijnt elke laatste donderdag van de maand, met Remy Bonjasky, Tim Reedijk en een gast. Rondom belangrijke (Glory-)evenementen worden extra afleveringen afgemaakt. Verder schrijft Bonjasky één of twee keer per maand een column op deze site over het laatste nieuws en de achtergronden in de vechtsportwereld. De podcast is altijd op deze site te beluisteren of via jouw favoriete podcastplatform. Abonneer je hier via Apple en hier via Spotify. Druk bij Spotify op het belletje om een melding te krijgen als de nieuwste aflevering van In de Ring gepubliceerd is. Volledig scherm Murthel Groenhart © PJ ROCA / Glory Volledig scherm Mike Passenier en Murthel Groenhart © PJ ROCA / Glory