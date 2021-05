Rechtbank: Badr Hari pleegde contractbreuk en moet duizenden euro’s betalen

In december 2017 maakte kickboksorganisatie Glory bekend dat Badr Hari op 3 maart 2018 zijn rentree zou maken in Ahoy. Volgens Enfusion, een concurrent van Glory, had de Marokkaan echter al een contract getekend voor een gevecht tegen Luis Tavares twee maanden later.



Jacques de Wit, advocaat en manager van Hari, ontkende niet dat er een overeenkomst lag, maar wees Enfusion er wel op dat was verzuimd een voorschot over te maken. Daardoor zou Hari onder het eerdere contract uit kunnen. Enfusion hield echter vol dat dat ‘een drogreden’ was en spande de zaak aan.