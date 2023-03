Regian Eersel verdedigt One Championship-titel met succes en blijft wereldkampioen

Antonio Plazibat klopt weer op deur Rico Verhoeven na snelle knock-outzege op Catinas

Met zijn zege op Raul Catinas heeft Antonio Plazibat (28) zijn sportieve plicht in het zwaargewicht bij Glory vervuld. Normaal gesproken is een wereldtitelgevecht niet ver weg meer voor de Kroaat, die vanavond in Bonn op Glory 82 op knock-out in de eerste ronde won van zijn Roemeense opponent.