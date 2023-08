Rico Verhoeven moet het volgende slachtoffer worden van Tariq Osaro: ‘Ik kan de man worden’

Oud-wereldkam­pi­oen Antony Joshua wint op punten van taaie Amerikaan Franklin

Voormalig tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht boksen Anthony Joshua (33) weet na dik twee jaar weer wat winnen is. In Londen versloeg de Brit zaterdagavond de 29-jarige Amerikaan Jermaine Franklin. Dat gebeurde in een weinig overtuigend gevecht, met na twaalf ronden een zege op punten.