Rico Verhoeven na lastige start opnieuw oppermachtig tegen Jamal Ben Saddik in wereldtitelgevecht

Ben Saddik begon sterk aan de hoofdact van Glory Collision 3 en kreeg zijn rivaal zelfs even naar de grond met een rake klap. Verhoeven hield er een bebloed en dik oog aan over, maar dat weerhield hem er niet van om het initiatief langzaam over te nemen.

De krachten bij Ben Saddik namen steeds meer af en halverwege ronde vier was het na de zoveelste aanval van Verhoeven over voor Ben Saddik.



Verhoeven pakte zijn tweede overwinning op de Belg: in 2011 won Ben Saddik, zes jaar later kwam Verhoeven als winnaar uit de strijd. ‘The King of Kickboxing’ zou het eigenlijk in januari al opnemen tegen Ben Saddik, maar dat gevecht ging toen niet door wegens een blessure bij ‘The Goliath’.