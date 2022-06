Ruziezoeker gaat de mist in: portier blijkt ex-bokskampioen die nog tegen Mike Tyson vocht

1 meter 60, maar graniet in haar vuisten: Denise Kielholtz ‘kan gewoon écht slecht tegen verlies’

Buiten de kooi uiterst vriendelijk, maar daarbinnen is Denise Kielholtz een gifkikker die enorm kan uitdelen. De Nederlandse MMA-vechter (33) wil vanavond weer een stap dichter bij de Bellator-titel komen. In gesprek met ‘Miss Dynamite’ over die uitdaging, haar dromen en haar topsportgezin.

13 mei